Microvezel vlakmop, klitteband, 40 cm

Vlakmop van microvezel, zeer absorberend, met klitteband.

Vlakmopsysteem voor frame met klitteband, naar keuze voorgeweekt of voorbevochtigd te gebruiken. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor het herhaaldelijk wassen van gladde oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Klittenband
Materiaal 85% PET / 15% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 120
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 120 x 15
Microvezel vlakmop, klitteband, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging