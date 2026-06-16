Softband vlakmop met versterkte rand en klitteband, 40 cm

Witte microvezel vlakmop met blauwe strepen, intensieve werking, met klittebandsysteem en schokbestendig versterkte rand.

Vlakmopsysteem met frame met klitteband, naar keuze voorgeweekt of voorbevochtigd te gebruiken. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor gladde of poreuze binnenvloeren met vettig vuil

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Klittenband
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 95
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 150
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 150 x 15
Softband vlakmop met versterkte rand en klitteband, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen