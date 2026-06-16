Softband vlakmop met versterkte rand en klitteband, 40 cm
Witte microvezel vlakmop met blauwe strepen, intensieve werking, met klittebandsysteem en schokbestendig versterkte rand.
Vlakmopsysteem met frame met klitteband, naar keuze voorgeweekt of voorbevochtigd te gebruiken. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor gladde of poreuze binnenvloeren met vettig vuil
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 95
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 150
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 150 x 15
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen