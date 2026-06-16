Ultraveilige vlakmop met klitteband, 40 cm

Vlakmop van microvezel en polypropyleen voor antislipoppervlakken R10/11, met ondersteuning voor klittebandsysteem.

Vlakmopsysteem met frame met klitteband, naar keuze voorgeweekt of voorbevochtigd te gebruiken. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor het wassen van antislip of poreuze oppervlakken, geschikt om vastzittend vuil te verwijderen.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren
Mate van vervuiling Hoog
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Klittenband
Materiaal 50% PP / 40% PET / 10% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 120
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 120 x 15
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging