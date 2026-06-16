Ultraveilige vlakmop met klitteband, 40 cm
Vlakmop van microvezel en polypropyleen voor antislipoppervlakken R10/11, met ondersteuning voor klittebandsysteem.
Vlakmopsysteem met frame met klitteband, naar keuze voorgeweekt of voorbevochtigd te gebruiken. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor het wassen van antislip of poreuze oppervlakken, geschikt om vastzittend vuil te verwijderen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren
|Mate van vervuiling
|Hoog
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 120
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 120 x 15
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging