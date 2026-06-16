Wipe cover velcro hook blue/white Soft S

Microvezel vlakmop met strepen, met strap tape systeem ondersteuning en schokbestendige versterkte rand

Vlak dweilsysteem met frame met bandbandsysteem, te gebruiken als voorgeweekt, geweekt op aanvraag met weekstation of met handvatten met reservoir. Ideaal voor gladde of poreuze binnenvloeren met gemiddelde mate van vuil.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Klittenband
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 440 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 440 x 140 x 10
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen