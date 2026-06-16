Wipe cover velcro hook blue/white Soft S
Microvezel vlakmop met strepen, met strap tape systeem ondersteuning en schokbestendige versterkte rand
Vlak dweilsysteem met frame met bandbandsysteem, te gebruiken als voorgeweekt, geweekt op aanvraag met weekstation of met handvatten met reservoir. Ideaal voor gladde of poreuze binnenvloeren met gemiddelde mate van vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|440 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|440 x 140 x 10
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen