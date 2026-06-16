De lussen en buitenste franjes van de standaard katoenen mop zijn gemaakt van hoogwaardig katoen voor een optimale absorptie van vloeistoffen. Een laag polyestergehalte zorgt voor een hoge garenstabiliteit en vormvastheid. Terwijl de lussen van de doek aan de binnenkant van de mop vuil effectief en grondig verwijderen, verwijderen de twee rijen met buitenste franjes ook los grof vuil in de randgebieden. Deze mop is ook perfect voor industriële reiniging, in andere gebieden met veel vuil en op oneffen vloeren. De katoenen mop is compatibel met alle traditionele scharnierende houders met zak of klep en is geschikt voor toepassingen in het vlakke mopsysteem met dubbele emmerwagen of enkele emmerwagen en pers van Kärcher.