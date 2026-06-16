Basis katoenen dweil
Met zak of flap: De standaard katoenen mop met lussen en buitenste franjes. Voor gebruik in het platte mopsysteem met emmer en pers van Kärcher.
De lussen en buitenste franjes van de standaard katoenen mop zijn gemaakt van hoogwaardig katoen voor een optimale absorptie van vloeistoffen. Een laag polyestergehalte zorgt voor een hoge garenstabiliteit en vormvastheid. Terwijl de lussen van de doek aan de binnenkant van de mop vuil effectief en grondig verwijderen, verwijderen de twee rijen met buitenste franjes ook los grof vuil in de randgebieden. Deze mop is ook perfect voor industriële reiniging, in andere gebieden met veel vuil en op oneffen vloeren. De katoenen mop is compatibel met alle traditionele scharnierende houders met zak of klep en is geschikt voor toepassingen in het vlakke mopsysteem met dubbele emmerwagen of enkele emmerwagen en pers van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen / Kleppen
|Materiaal
|50% katoen/50% PET
|Textiel materiaal
|Katoenmix
|Productiemethode:
|PET-geweven draagdoek met aangestikte lussen
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 130
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 130 x 150
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen