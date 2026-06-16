Microred vlakmop, pocket-systeem, 40 cm
Microvezel vlakmop zeer absorberend met polyester drager.
Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor het herhaaldelijk wassen van gladde oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|85% PET / 15% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 10
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging