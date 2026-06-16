Microred vlakmop, pocket-systeem, 40 cm

Microvezel vlakmop zeer absorberend met polyester drager.

Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor het herhaaldelijk wassen van gladde oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Tassen
Materiaal 85% PET / 15% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 10
Microred vlakmop, pocket-systeem, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging