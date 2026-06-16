Soft Band flat mop, pocket-systeem WDS, 50 cm
Witte microvezel vlakmop met blauwe strepen, intensieve werking, polyester ondersteuning met zakken en kleppen.
Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor gladde of poreuze binnenvloeren met vettig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|50
|Textiel fixatie
|Tassen / Kleppen
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|500 / 150
|Afmetingen, verpakt (mm)
|500 x 150 x 15
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging