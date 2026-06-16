Softband vlakmop pocket-systeem WDS, 40 cm

Witte microvezel vlakmop met blauwe strepen, intensieve werking, polyester ondersteuning met zakken en kleppen.

Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor gladde of poreuze binnenvloeren met vettig vuil.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Tassen / Kleppen
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 150
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 150 x 15
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging