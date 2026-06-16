Ultrasafe vlakmop, pocket-systeem, rood, 40 cm

Vlakmop van microvezel en polypropyleen met polyester steun voor antislipoppervlakken R10/11.

Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor het wassen van antislip of poreuze oppervlakken, geschikt om vastzittend vuil te verwijderen.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Tassen
Materiaal 50% PP / 40% PET / 10% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 20
Ultrasafe vlakmop, pocket-systeem, rood, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging