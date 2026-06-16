Handle aluminium D2,3cmx140cm

Aluminium steel met gat en gekleurde grip, ø 23 mm.

Handvat voor TTS-frames. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Aluminium / PP
Type steel Stijf
Stam lengte (mm) 1400
Stamdiameter: (mm) 23
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Lengte (mm) 23
Afmetingen, verpakt (mm) 23 x 23 x 1400
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Vloer - stomerij
Toebehoren