Handle aluminium D2,3cmx140cm
Aluminium steel met gat en gekleurde grip, ø 23 mm.
Handvat voor TTS-frames. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP
|Type steel
|Stijf
|Stam lengte (mm)
|1400
|Stamdiameter: (mm)
|23
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Lengte (mm)
|23
|Afmetingen, verpakt (mm)
|23 x 23 x 1400
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Vloer - stomerij