Mini telescoopsteel 56-93 cm
Telescoopsteel Mini van aluminium van Kärcher. Uitschuifbaar van 56 cm tot 93 cm lengte. Met praktische rubberen handgrepen voor een betere grip.
Robuuste mini-telescoopsteel met gat en ergonomische, slipvaste handgreep, die zeer comfortabel in de hand ligt en dankzij de geoptimaliseerde rubbersamenstelling wegglijden voorkomt, zelfs wanneer de handgreep tegen een muur leunt. De telescopische handgreep van hoogwaardig aluminium kan worden verlengd tot lengtes tussen 56 en 93 cm, de binnendiameter is 23 mm en de buitendiameter is 26 mm.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP
|Type steel
|Uitschuifbaar
|Stam lengte (mm)
|930
|Stamdiameter: (mm)
|23
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,3
|Lengte (mm)
|26
|Afmetingen, verpakt (mm)
|26 x 26 x 930
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging
- Oppervlakte - natte reiniging
- Oppervlakte - glasreiniging
- Oppervlak - stomerij