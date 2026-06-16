RAY - steel met tank
Steel met tank, 500 ml voor detergent
Handgreep met tank voor reiniging zonder emmer. Ideaal voor moeilijk bereikbare omgevingen zoals trappenhuizen en een nauwkeurige reiniging van onverwacht vuil of als aanvulling aan machinale reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP / rubber / POM
|Type steel
|Stijf
|Stam lengte (mm)
|1445
|Stamdiameter: (mm)
|23
|Tankinhoud (ml)
|500
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,7
|Lengte (mm)
|145
|Afmetingen, verpakt (mm)
|145 x 90 x 1445
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging