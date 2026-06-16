RAY - steel met tank

Steel met tank, 500 ml voor detergent

Handgreep met tank voor reiniging zonder emmer. Ideaal voor moeilijk bereikbare omgevingen zoals trappenhuizen en een nauwkeurige reiniging van onverwacht vuil of als aanvulling aan machinale reiniging.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Aluminium / PP / rubber / POM
Type steel Stijf
Stam lengte (mm) 1445
Stamdiameter: (mm) 23
Tankinhoud (ml) 500
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,7
Lengte (mm) 145
Afmetingen, verpakt (mm) 145 x 90 x 1445
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Toebehoren