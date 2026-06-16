Versterkte vloerwisser, zwart, 55 cm
Versterkte trekker met een breedte van 55 cm speciaal voor zwaar werk.
Droogt vloeren zonder strepen achter te laten en reinigt ook betrouwbaar voegen: de sponsrubberen trekker van Kärcher. De verstevigde, 55 centimeter brede trekker is zeer geschikt voor het harde werk.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Werkbreedte (cm)
|55
|Materiaal
|Gegalvaniseerd staal / Schuimrubber
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|550 x 40 x 100
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging