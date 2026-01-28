Met zijn alkalische, siliconenvrije en gemakkelijk te scheiden PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, biedt Kärcher een nagenoeg allesomvattend hogedruk reinigingsmiddel voor een breed scala aan toepassingen. Het is geschikt voor taken in de auto-industrie, waaronder het wassen van voertuigen en motoren of het reinigen van zeilen, evenals in de landbouw voor het reinigen van machines. Ook de voedingsindustrie profiteert van de sterk geconcentreerde en tegelijkertijd materiaalvriendelijke formulering die moeiteloos zware olie, vet, suiker en eiwitverontreinigingen verwijdert. Oppervlakken, transportbanden, kratten, tanks, vaten, koelcellen in commerciële keukens, slagerijen en slachthuizen worden hygiënisch schoon gemaakt. Bovendien is onze PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 ook geschikt voor warmwaterhogedrukreiniging en kan worden gebruikt in de stoomfase tot 150°C.