Actieve reiniger, zuur RM 25, 10l
Zure hogedruk primair reinigingsmiddel voor sanitaire ruimtes en de voedingsindustrie. Verwijdert kalkaanslag, roest, biersteen- en melksteenafzettingen, evenals vet- en eiwitvlekken.
Dankzij zijn brede werkzaamheidsspectrum kan de zure PressurePro Active Cleaner RM 25 van Kärcher in tal van toepassingen worden gebruikt voor grondige reiniging met hogedrukreinigers. Het reinigingsmiddel verwijdert moeiteloos kalkaanslag, roest, biersteen- en melksteenafzettingen, evenals vet- en eiwitvlekken. Het is daarom ideaal voor het reinigen van tankinterieurs in de voedingsindustrie, voor het diepreinigen van koelcellen en koelruimtes, evenals sanitaire ruimtes, zoals in zwembaden of openbare toiletten in wegrestaurants, luchthavens of treinstations. De krachtige combinatie van snelreinigende oppervlakte-actieve stoffen, fosforzuur en zoutzuur, evenals effectieve corrosiebescherming om metalen te beschermen, reinigt melkruimtes en melkstallen in de landbouw grondig en veilig. Bovendien kan de PressurePro Active Cleaner RM 25 in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt en vermindert daardoor de materiaalkosten voor reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|0,2
|Gewicht (kg)
|10,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 188 x 307
Toepassingen
- Vatenreiniging
- Melkruimtes
- Sanitaire ruimtes
- Voedseltanks