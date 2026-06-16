Dankzij zijn hoogwaardige samenstelling met een hoog gehalte aan natuurlijke carnaubawas, vormt onze PressurePro Hot Wax RM 41 een gesloten, oplosbare en conserverende wasfilm. Dit zorgt niet alleen voor glanzende oppervlakken, maar biedt ook langetermijnbescherming tot 12 maanden voor alle metalen onderdelen van voertuigen en machines van allerlei aard die vatbaar zijn voor corrosie. Auto's en bedrijfsvoertuigen, landbouwmachines zoals tractoren, landbouwmachines, ploegen, trailers of zelfs gemeentelijke winterdienststrooiers worden effectief beschermd tegen corrosie en de invloeden van het weer door de spraywax. Het verfverzorgingsmiddel is ook ideaal als winterbescherming voor opgeslagen en buiten gebruik gestelde voertuigen. Het vermindert effectief herverontreiniging en kan worden gebruikt als roestbescherming voor het transport van machines en voor tijdelijke opslag van metalen onderdelen. PressurePro Hot Wax RM 41 voor gebruik met hogedrukreinigers is zeer geconcentreerd, uiterst zuinig en kan probleemloos worden gebruikt met alle waterhardheden.