Het alkalische PressurePro Soaking Agent RM 92 Agri is het perfecte voorbehandelingsmiddel voor de RM 91 Agri schuimreiniger. Kärcher beveelt het gebruik ervan aan voor het verwijderen van bijzonder hardnekkige en moeilijk te verwijderen organische vervuiling in pluimveestallen, varkens- en rundveestallen, evenals melkstallen. Vanwege de speciale consistentie hecht het schuim ook aan verticale oppervlakken en lost het het vuil op voordat dit volledig wordt verwijderd. Dit proces brengt financiële en ecologische voordelen met zich mee omdat het weken tegelijkertijd de benodigde tijd voor reiniging en het volume water vermindert. De formulering bevat corrosieremmers om oppervlakken en stalvoorzieningen te beschermen.