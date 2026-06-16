Inweekmiddel, alkalisch, RM 92 Agri, 10l
Het alkalische weekmiddel lost opgedroogde mest op, waardoor reinigingstijd en waterverbruik vermindert. Corrosieremmers beschermen de stalvoorzieningen. Ideaal voor stallen en melkstallen.
Het alkalische PressurePro Soaking Agent RM 92 Agri is het perfecte voorbehandelingsmiddel voor de RM 91 Agri schuimreiniger. Kärcher beveelt het gebruik ervan aan voor het verwijderen van bijzonder hardnekkige en moeilijk te verwijderen organische vervuiling in pluimveestallen, varkens- en rundveestallen, evenals melkstallen. Vanwege de speciale consistentie hecht het schuim ook aan verticale oppervlakken en lost het het vuil op voordat dit volledig wordt verwijderd. Dit proces brengt financiële en ecologische voordelen met zich mee omdat het weken tegelijkertijd de benodigde tijd voor reiniging en het volume water vermindert. De formulering bevat corrosieremmers om oppervlakken en stalvoorzieningen te beschermen.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|13,2
Eigenschappen
- Heeft uitstekende eigenschappen om vet op te lossen en verwijdert organisch materiaal zoals mest, vuil en voedselresten moeiteloos.
- Uitstekende doordringbaarheid, zelfs bij opgedroogde mest
- 100% biologisch afbreekbaar
- Beschadigt geen stalvoorzieningen (bevat corrosieremmers).
- Geen negatieve invloed op mestkanalen of biogasinstallaties
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
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