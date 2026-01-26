Onze PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 maakt zijn naam echt waar en lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en roetverontreinigingen schijnbaar moeiteloos op. Het sterk geconcentreerde, kostenefficiënte hogedruk reinigingsmiddel kan worden gebruikt bij alle temperaturen, inclusief de stoomfase op 150 °C, en biedt krachtige reinigingsactie. Als ideale diepreiniger, geschikt voor het wassen van motoren en het reinigen van onderdelen in werkplaatsen of op boerderijen, maakt het ook indruk op andere gebieden, zoals gevelreiniging bij het verwijderen van vuil veroorzaakt door emissies, vogelpoep of insectenresten, en kan het ook worden gebruikt voor het reinigen van tankinterieurs in de voedingsindustrie. De PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 is siliconenvrij, scheidt snel olie en water in de olieseparator en laat een aangenaam frisse geur achter.