Oppervlaktereiniger, zuur, RM 93 Agri, 10l
Zuur oppervlaktereiniger voor melkstallen, melkruimtes en stallen. Verwijdert zeer hardnekkige afzettingen, zoals kalkaanslag, mineralen en roest. Corrosieremmers behouden stalvoorzieningen.
De dikke consistentie van onze zure PressurePro Surface Cleaner RM 93 Agri is speciaal aangepast aan de reinigingseisen van melkstallen en zuivelfabrieken op boerderijen. De reiniger hecht viskeus aan de melkapparatuur, frames, voegen en spleten. Anorganische afzettingen zoals kalkaanslag, roest, melksteen en urinesteen worden moeiteloos verwijderd, het risico van dieren uitglijden op loop- en staanoppervlakken wordt verminderd. RM 93 Agri is veilig te gebruiken op roestvrij staal, tegels en kunststoffen - ideaal, en om potentieel pathogenen te verminderen, afwisselen met het alkalische PressurePro schuimreinigingsmiddel RM 91 Agri van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,4
Eigenschappen
- Verwijdert de meest hardnekkige, anorganische afzettingen van kalk, roest, mineralen en melksteen
- 100% biologisch afbreekbaar
- Zeer goede materiaalcompatibiliteit, beschadigt geen staal, plastic, roestvrij staal of betegelde oppervlakken.
- Geen negatieve invloed op mestkanalen of biogasinstallaties
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
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- HD 10/15-4 Cage Food
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- HD 6/15 MX Plus
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- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
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- HD 8/20 G
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Toepassingen
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