PressurePro gevelreiniger, gel RM 43, 20l
Krachtige gevelreiniger met gelformule. Verwijdert roet, olie, vet en omgevingsvuil. Geschikt voor gevels van steen, klinkers, ruwe pleister, kunststof, hout, glas.
Onze gelachtige PressurePro Facade Cleaner RM 43 is de allesomvattende reinigingsoplossing om gevels te beschermen tegen weer en andere invloeden op de lange termijn, om hun waarde te behouden en dure renovatiemaatregelen te verminderen. Of het nu gaat om gevels van steen, klinker, ruw pleisterwerk, kunststof, hout of glas: regen en vocht beïnvloeden ze net zozeer als hitte en droogte, wind, hagel, sneeuw en ijs, of uitlaatgassen van verkeer en emissies van verwarmingssystemen en industrie. Het resultaat is afzettingen en vervuiling; zelfs mos, algen en schimmels kunnen zich nestelen en blijvende schade aan het oppervlak veroorzaken. Dankzij de gelachtige consistentie hecht PressurePro Facade Cleaner RM 43 uitstekend aan vrijwel elk type oppervlak en verwijdert betrouwbaar en effectief roet, olie, vet en milieuverontreiniging. Het is uiteraard perfect ontworpen voor efficiënte interactie met de tools uit de Kärcher system solution voor gevelreiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|14
|Gewicht (kg)
|23,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|24
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 230 x 420
Eigenschappen
- Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Perfect voor reinigen van gevelbekleding met steen, baksteen, ruw pleisterwerk, kunststof, hout en glas.
- Zeer goede hechting, ook op verticale oppervlakken, dankzij gelformule
- Zachte reiniging
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
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