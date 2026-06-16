PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N, 20l, 20l
Natuurlijke, alkalische actieve reiniger gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Levert een uiterst krachtig reinigend effect en is geschikt voor gebruik met zowel koudwater- als warmwaterhogedrukreinigers.
Een veelzijdig product om oliën, vetten en organisch materiaal te verwijderen met hogedrukreinigers - Natural Active Cleaner RM 82N van Kärcher. De alkalische reinige is gemaakt van meer dan 99 procent natuurlijke ingrediënten. De oppervlakteactieve stoffen in de formule komen voort uit tarwezemelen, maïs en andere natuurlijke hulpbronnen, en zijn volledig biologisch afbreekbaar. Of het nu in (biologische) landbouw is, in de transportsector, in de voedingsindustrie, op bouwplaatsen of in werkplaatsen - overal waar machines, voertuigen, tractoren, dozen, vaten, koelcellen, vloeren en zelfs dekzeilen of transportbanden moeten worden gereinigd, is deze duurzame en natuurlijke actieve reiniger geschikt vanwege zijn maximale reinigingskracht. Het is vrij van siliconen, geurstoffen en kleurstoffen, gemakkelijk te scheiden en uiterst mild voor materialen - zelfs voor metalen en geverfde oppervlakken dankzij de niet-corrosieve formule. Bovendien levert de PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N, effectieve reinigingskracht zelfs bij lage watertemperaturen en kan het ook worden gebruikt met warmwaterhogedrukreinigers tot wel 90 °C.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|11
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|22,4
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