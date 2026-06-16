RM 838 K 1l Foam Cleaner, 1l
Maakt contactloos voertuigwassen mogelijk. Verwijdert moeiteloos zelfs hardnekkige olie- en vetresten, insectenresten en wegdirt, terwijl het zacht is voor de lak.
Voor eenvoudig, direct en contactloos gebruik met schuimlansen zonder vooraf mengen - de PressurePro Foam Cleaner RM 838 direct van Kärcher. De siliconenvrije reiniger vormt een fijn, volumineus, langdurig alkalisch schuim dat zelfs hecht aan verticale oppervlakken. Olie, vet, insectenresten, vogelpoep, wegdirt en zelfs zeer hardnekkige agrarische verontreinigingen worden betrouwbaar verwijderd van voertuigen van alle soorten. Van personenauto's tot vrachtwagens, tractoren, landbouwapparaten en machines of gemeentelijke machines: het hechtende schuim betekent dat er geen behoefte is aan mechanische gereedschappen zoals borstels, waardoor microkrassen op geschilderde oppervlakken worden voorkomen. De korte contacttijd van de PressurePro Foam Cleaner RM 838 direct maakt voertuigreiniging ook veel sneller.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|12
|pH
|12
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|366 x 232 x 298
Eigenschappen
- Krachtige schuimreiniger voor contactloze voertuigwassing
- Verwijdert hardnekkige olie- en vetvlekken, evenals roet, hars, insectenresten en wegvuil
- Verbeterde reinigingsprestaties dankzij microkristallen
- Vooral effectief door het fijne, volumineuze en langdurige schuim
- Schroefloze reiniging voorkomt de vorming van microkrassen
- Uiterst zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
- zeer efficiënt
- Zeer korte inwerktijd
- Aangenaam frisse geur
- VDA-conform
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
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