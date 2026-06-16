Rookharsverwijderaar RM 33, 20l
Vloeibaar, uitermate krachtig basisreinigingsmiddel voor het verwijderen van extreme olie-, vet-, roet- en rookharsvlekken alsook ingebrand suikerglazuur. Vrij van NTA.
De zeer geconcentreerde, bijzonder rendabele en daardoor uiterst zuinige PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 vertegenwoordigt de sterkste combinatie van reinigingsoppervlakteactieve stoffen en complexeringsmiddelen die Kärcher te bieden heeft. Speciaal ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de voedingsindustrie en bakkerijen, verwijdert deze krachtige dieptereiniger typische voedingsvervuiling van praktisch alle alkali-bestendige oppervlakken, machines, apparaten en gebruiksvoorwerpen. Rookhars, eiwitten, vetten en oliën, roet en ingebrande suikerglazuren worden volledig verwijderd. Rekkenwagens, bakplaten en ovens, rooksystemen, grill- en roosterstanden, rookkamers, heteluchtovens, koelcellen - de lijst met mogelijke toepassingen is bijna eindeloos. PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 is vrij van geuren en kleurstoffen en kan worden afgespoeld zonder enig residu achter te laten.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|26,6
Eigenschappen
- Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
- Verwijdert effectief olie, vet, teer, roet en rookhars
- Bijzonder geschikt voor veelvoorkomende voedselvlekken zoals rookhars, suiker- en vetvlekken.
- Werkt snel
- Geschikt voor reinigen van roestvrijstalen en keramische oppervlakken
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
- Fosfaatvrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
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