De zeer geconcentreerde, bijzonder rendabele en daardoor uiterst zuinige PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 vertegenwoordigt de sterkste combinatie van reinigingsoppervlakteactieve stoffen en complexeringsmiddelen die Kärcher te bieden heeft. Speciaal ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de voedingsindustrie en bakkerijen, verwijdert deze krachtige dieptereiniger typische voedingsvervuiling van praktisch alle alkali-bestendige oppervlakken, machines, apparaten en gebruiksvoorwerpen. Rookhars, eiwitten, vetten en oliën, roet en ingebrande suikerglazuren worden volledig verwijderd. Rekkenwagens, bakplaten en ovens, rooksystemen, grill- en roosterstanden, rookkamers, heteluchtovens, koelcellen - de lijst met mogelijke toepassingen is bijna eindeloos. PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 is vrij van geuren en kleurstoffen en kan worden afgespoeld zonder enig residu achter te laten.