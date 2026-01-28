De bijzonder alkalische PressurePro Foam Cleaner RM 58 van Kärcher, die is ontworpen voor het verwijderen van productieresten met vet of eiwit, is ideaal voor reinigingstoepassingen in de vlees-, vis- en delicatessenbranche. Het zeer actieve, schuimende en hygiënische reinigingsconcentraat voor gebruik met hogedrukreinigers creëert een stabiele schuimlaag die zeer goed hecht, zelfs op verticale oppervlakken, ontvouwt een intensieve reinigingskracht en is toch gemakkelijk af te spoelen. Het verwijdert ook moeiteloos typische verontreinigingen in de voedingsindustrie, zoals bloem, gluten, griesmeel, wijn, sap of bier. Met de PressurePro RM 57, RM 58 en RM 59 biedt Kärcher een reeks schuimreinigers voor hogedruktoepassingen in voedselverwerkende bedrijven, gastronomische keukens, catering, kantines, grote keukens, slagerijen, slachthuizen en bakkerijen met een HACCP-conformiteitscertificaat van Institut Fresenius. Afhankelijk van de vereisten en het gebruik zijn ze geschikt voor het reinigen van oppervlakken, muren, vloeren, transportbanden, machines, apparaten, dozen, voedseltanks en vaten, evenals koelcellen.