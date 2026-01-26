Schuimreinigingsmiddel, neutraal RM 57, 20l
Zachte, neutrale schuimreiniger voor olie-, vet- en eiwitverontreinigingen. De stabiele schuimlaag verbetert de reinigingskracht en spoelt gemakkelijk weg.
Dankzij zijn neutrale pH-waarde en zachte eigenschappen is onze PressurePro Foam Cleaner RM 57 geschikt voor grondige maar zachte reiniging op vrijwel alle oppervlakken. Het vormt een stabiele schuimlaag met een uitstekende reinigingsprestatie die toch gemakkelijk af te spoelen is. Het verwijdert betrouwbaar typische verontreinigingen in voedselverwerkingsgebieden, zoals resten van olie, vet, eiwitten, bloem, gluten, griesmeel, wijn, sap of bier. Met de PressurePro RM 57, RM 58 en RM 59 biedt Kärcher een reeks schuimreinigers voor hogedruktoepassingen in voedselverwerkende bedrijven, gastronomische keukens, catering, kantines, grote keukens, slagerijen, slachthuizen en bakkerijen met een HACCP-conformiteitscertificaat van Institut Fresenius. Afhankelijk van de vereisten en het gebruik kunnen ze worden gebruikt voor het reinigen van oppervlakken, muren, vloeren, transportbanden, machines, apparaten, dozen, voedseltanks en vaten, evenals koelcellen.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|6,7
|Gewicht (kg)
|20,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|21,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 237 x 430
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Schuimlans Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4M St
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HWE 12/20-42kW
- HWE 860
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Melkruimtes
- Oppervlaktereiniging
- Grootkeukens
- Reiniging van stallen