Dankzij zijn neutrale pH-waarde en zachte eigenschappen is onze PressurePro Foam Cleaner RM 57 geschikt voor grondige maar zachte reiniging op vrijwel alle oppervlakken. Het vormt een stabiele schuimlaag met een uitstekende reinigingsprestatie die toch gemakkelijk af te spoelen is. Het verwijdert betrouwbaar typische verontreinigingen in voedselverwerkingsgebieden, zoals resten van olie, vet, eiwitten, bloem, gluten, griesmeel, wijn, sap of bier. Met de PressurePro RM 57, RM 58 en RM 59 biedt Kärcher een reeks schuimreinigers voor hogedruktoepassingen in voedselverwerkende bedrijven, gastronomische keukens, catering, kantines, grote keukens, slagerijen, slachthuizen en bakkerijen met een HACCP-conformiteitscertificaat van Institut Fresenius. Afhankelijk van de vereisten en het gebruik kunnen ze worden gebruikt voor het reinigen van oppervlakken, muren, vloeren, transportbanden, machines, apparaten, dozen, voedseltanks en vaten, evenals koelcellen.