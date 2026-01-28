Solar Cleaner RM 99, 20l
Hoogefficiënt, mild en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor het streep- en residuvrij reinigen van zonne- en fotovoltaïsche systemen, evenals glazen oppervlakken.
Effectief in extreem lage doses (vanaf 0,125%), betaalbaar, krachtig en perfect voor het Kärcher iSolar-systeem: de PressurePro Solar Cleaner RM 99 biedt een residu- en streepvrije reiniging van alle zonne- en fotovoltaïsche systemen, evenals glazen oppervlakken. De reiniger, geschikt voor alle niveaus van waterhardheid, is zeer efficiënt, zacht en biologisch afbreekbaar. Het verwijdert veilig en betrouwbaar hardnekkige vogeluitwerpselen, pollen, roet en stof. De innovatieve en zeer zachte formule van de PressurePro Solar Cleaner RM 99 is zelfs geschikt voor aluminium frames en vormt een gelijkmatige, continue film op het oppervlak die kalkvlekken voorkomt en de glij-eigenschappen van reinigingsborstels verbetert - voor zachte reiniging van het oppervlak zonder spoelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|pH
|9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|21,2
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Zon en fotovoltaïsche