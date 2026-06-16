Straalmiddel, grof, 25kg
Sproeimiddel met een granulatie van 0,25–1,4 mm. Zeer effectief op staal, graniet, gasbeton en blootgesteld beton. Ook ideaal voor het verwijderen van roest, verf en graffiti.
Grof straalmiddel gemaakt van aluminiumslak, ontworpen voor gebruik met Kärcher straalsystemen en straalpistolen. Het eenmalig te gebruiken minerale straalmiddel is niet in water oplosbaar en heeft een granulatie van 0,25 tot 1,4 mm. Het levert indrukwekkende prestaties bij het stralen van schoon luchtig en blootgesteld beton, porfier, graniet, staal en klinkers. Bovendien is het materiaal goed geschikt voor het verwijderen van verf, lakken en roest en voor matteren, ruwstralen en zandstralen dankzij de hoekige vorm, hoge hardheid (6-7 Mohs) en zeer abrasieve werking.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (kg)
|25
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|25,2
Eigenschappen
- Voor gebruik met Kärcher straalsystemen en -pistolen
- Straalmiddel van gegranuleerde smeltslak (op basis van aluminiumsilicaat)
- Korrelgrootte 0,25-1,4 mm
- Hardheid op Mohs-schaal: 6-7
- Voor verwijderen van grof vuil op oppervlakken zoals staal, graniet, klinkers, porfier, beton, gasbeton en phyry, gasbeton en wasbeton
Compatibele apparaten
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- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
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- HD 6/15 M Plus
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- HD 6/15 MXA Plus
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- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
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Toepassingen
- Ontroesting
- Reiniging van beton- en bekistingsmateriaal
- Gevelreiniging
- Verwijdering van roest en graffiti