Grof straalmiddel gemaakt van aluminiumslak, ontworpen voor gebruik met Kärcher straalsystemen en straalpistolen. Het eenmalig te gebruiken minerale straalmiddel is niet in water oplosbaar en heeft een granulatie van 0,25 tot 1,4 mm. Het levert indrukwekkende prestaties bij het stralen van schoon luchtig en blootgesteld beton, porfier, graniet, staal en klinkers. Bovendien is het materiaal goed geschikt voor het verwijderen van verf, lakken en roest en voor matteren, ruwstralen en zandstralen dankzij de hoekige vorm, hoge hardheid (6-7 Mohs) en zeer abrasieve werking.