Systeemonderhoud Advance 2 RM 111, 1l
Systeemverzorging voor bescherming van verwarmingsspiraal en waterleidende onderdelen van hogedrukreinigers met heet water, om kalkaanslag in hard water en corrosie te voorkomen.
Kalkaanslag in extreem hard water en corrosie in extreem zacht water zijn de natuurlijke vijanden van hogedrukreinigers met heet water. De PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111 van Kärcher biedt maximale bescherming tegen zwart water en kalkaanslag in de verwarmingsspiraal (tot 150 °C) en beschermt tevens effectief alle waterleidende onderdelen tegen corrosie. Additieven voor pompverzorging zorgen bovendien voor continue smering en verzorging van de hogedrukpomp. Het verzorgingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor gebruik in HDS-machines met systeemzorgaanpassing, draagt aanzienlijk bij aan het verlengen van de levensduur van belangrijke componenten, vermindert putcorrosie en verlaagt de onderhoudskosten. De handige Advance-fles kan direct op de machine worden gebruikt en maakt snelle en eenvoudige toepassing mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|6
|pH
|12
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,3
Eigenschappen
- Met geïntegreerde corrosiebescherming voor alle onderdelen die in contact komen met water
- Bescherming tegen vuilwater (roestvorming in het verwarmingsspiraal bij erg zacht water)
- Met pompverzorgingsadditieven voor continue smering en verzorging van de hogedrukpomp
- Effectieve bescherming tegen verkalking voor warmwaterhogedrukreinigers
- Speciaal voor apparaten met aanpassing voor systeemonderhoud
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van wagens/motoren
- Ontvetting en fosfatering
- Ontvetting van oppervlakken
- Machine-onderhoud, bescherming tegen kalk en pomponderhoud