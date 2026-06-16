Kalkaanslag in extreem hard water en corrosie in extreem zacht water zijn de natuurlijke vijanden van hogedrukreinigers met heet water. De PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111 van Kärcher biedt maximale bescherming tegen zwart water en kalkaanslag in de verwarmingsspiraal (tot 150 °C) en beschermt tevens effectief alle waterleidende onderdelen tegen corrosie. Additieven voor pompverzorging zorgen bovendien voor continue smering en verzorging van de hogedrukpomp. Het verzorgingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor gebruik in HDS-machines met systeemzorgaanpassing, draagt aanzienlijk bij aan het verlengen van de levensduur van belangrijke componenten, vermindert putcorrosie en verlaagt de onderhoudskosten. De handige Advance-fles kan direct op de machine worden gebruikt en maakt snelle en eenvoudige toepassing mogelijk.