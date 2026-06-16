Alkalische (pH 13) en schuimarme TankPro reiniger RM 875 van Kärcher voor gebruik met handmatige sproeiapparaten, hogedrukreinigers en in reinigingsstations voor tankinterieurreiniging in de logistiek, chemische en voedingsmiddelenindustrie. Het krachtige reinigingsmiddel verwijdert effectief voedselresten zoals suiker, eigeel, oliën, vetten of chocolade - dankzij corrosieremmers is het zeer zacht voor materialen, zelfs roestvrijstalen en aluminium oppervlakken. Vrij van geur- en kleurstoffen en temperatuurstabiel tot 90 °C, de TankPro reiniger RM 875 is de ideale keuze voor grondige interieur- en exterieurreiniging van tankwagens, silocontainers en ISO-containers en is ook geschikt voor gebruik op oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen.