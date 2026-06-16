TankPro reinigingsmiddel, alkalisch RM 875, 20 l, 20l
TankPro reinigingsmiddel, alkalisch RM 875, verwijdert grondig hardnekkige olie- en vetverontreinigingen in o.a. tanks en silo's. Krachtig, schuimarm en veilig voor materialen.
Alkalische (pH 13) en schuimarme TankPro reiniger RM 875 van Kärcher voor gebruik met handmatige sproeiapparaten, hogedrukreinigers en in reinigingsstations voor tankinterieurreiniging in de logistiek, chemische en voedingsmiddelenindustrie. Het krachtige reinigingsmiddel verwijdert effectief voedselresten zoals suiker, eigeel, oliën, vetten of chocolade - dankzij corrosieremmers is het zeer zacht voor materialen, zelfs roestvrijstalen en aluminium oppervlakken. Vrij van geur- en kleurstoffen en temperatuurstabiel tot 90 °C, de TankPro reiniger RM 875 is de ideale keuze voor grondige interieur- en exterieurreiniging van tankwagens, silocontainers en ISO-containers en is ook geschikt voor gebruik op oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|23,4
Eigenschappen
- Krachtige, alkalische reiniger voor tankinterieurreinigingssystemen
- Actieve vuilverwijderaar voor efficiënte verwijdering van voedselresten
- Verwijdert effectief voedselresten zoals suiker, eigeel, oliën, vetten, chocolade
- Met corrosie-inhibitoren voor zachte reiniging van roestvrij staal en aluminium
- Zonder kleurstoffen of geurstoffen
- Geschikt voor gebruik op oppervlakken die in contact komen met voedsel
- Thermisch stabiel bij gebruik tot 90°C
- Schuimverminderd
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Tanker
- Silocontainer
- Intermediate Bulk Container (IBC)
- ISO-container