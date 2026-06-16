Vet- en eiwitoplosmiddel RM 731, 5l
Vet- en eiwitmiddel - ideaal voor voedingsbedrijven. Verwijdert zelfs de sterkste vet-, eiwit-, olie- en roetvlekken van vloeren, werkoppervlakken of machines.
Extreem krachtige reiniging, geschikt voor zowel handmatige als mechanische reiniging en ideaal voor toepassingen in voedselverwerkende bedrijven en de voedingsindustrie: de PressurePro Grease and Protein Remover RM 731 van Kärcher. Zeer effectief en tegelijkertijd zacht voor materialen, verwijdert de keukenreiniger dierlijke of plantaardige vet- en eiwitresten van praktisch elk oppervlak in bijvoorbeeld slagerijen, bakkerijen of grote keukens. Roestvrijstalen en kunststof oppervlakken worden net zo betrouwbaar gereinigd van vet en eiwitten als betegelde vloeren en muren, koelcellen en machines zoals afzuigkappen en transportbanden. Zelfs zwaar vervuilde gebruiksvoorwerpen zoals barbecue- en rookspiezen worden krachtig gereinigd. Onze PressurePro Grease and Protein Remover RM 731 is vrij van geuren en kleurstoffen, effectief bij elke temperatuur en spoelt af zonder residu achter te laten.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|5
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht (kg)
|5,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|190 x 140 x 250
Eigenschappen
- Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Geschikt voor reinigen van roestvrijstalen en keramische oppervlakken
- Actieve reiniging bij elke temperatuur
- Wast vlekkeloos schoon
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
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