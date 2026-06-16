Wasverwijderaar RM 36, 20l
Ontdooiingsmiddel, verwijdert voorzichtig beschermende wascoatings en vetresten van lakoppervlakken. Ideaal voor gebruik met hogedrukreinigers en vrij van halogeenhoudende koolwaterstoffen.
De PressurePro Wax Remover RM 36 van Kärcher bereidt oppervlakken optimaal voor op schilderen, primen en coaten. De oplosmiddelhoudende reiniger verwijdert betrouwbaar op was gebaseerde conserveringsmiddelen, beschermende wasfilms, evenals vet, olie, smeermiddelen, hars, minerale verontreinigingen en lijmen, zelfs bij een lage dosering. De PressurePro Wax Remover RM 36 is vrij van gehalogeneerde koolwaterstoffen, gemakkelijk af te spoelen en perfect voor gebruik met hogedrukreinigers, waardoor het ideaal is voor toepassingen in industrie en handel.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (kg)
|16
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|18,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|255 x 230 x 400
Eigenschappen
- Effectieve verwijdering van conserveringsmiddelen
- Voor strippen van beschermende waslagen
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Zachte reiniging
- Vrij van vluchtige halogeenkoolwaterstoffen
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P301 NA INSLIKKEN:
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P331 GEEN braken opwekken.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Waverwijdering bij wagens
- Onderdelenreiniging
- Ontvetting van oppervlakken
- Reiniging van wagens/motoren