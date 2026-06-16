De PressurePro Wax Remover RM 36 van Kärcher bereidt oppervlakken optimaal voor op schilderen, primen en coaten. De oplosmiddelhoudende reiniger verwijdert betrouwbaar op was gebaseerde conserveringsmiddelen, beschermende wasfilms, evenals vet, olie, smeermiddelen, hars, minerale verontreinigingen en lijmen, zelfs bij een lage dosering. De PressurePro Wax Remover RM 36 is vrij van gehalogeneerde koolwaterstoffen, gemakkelijk af te spoelen en perfect voor gebruik met hogedrukreinigers, waardoor het ideaal is voor toepassingen in industrie en handel.