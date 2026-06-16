Onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder, RM 63, 20kg

Verwijderthardnekkige vlekken zoals oliën, smeermiddelen, roet, ... Reinigt onderdelen die niet gevoelig zijn voor alkali, zoals motoren, versnellingsbakken, kleine hardware, gietstukken, …

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (kg) 20
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 13,2
Gewicht (kg) 20
Gewicht (incl. doos) (kg) 20,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 750 x 450 x 120
Eigenschappen
  • Zeer krachtige onderdelenreiniger en ontvettingsmiddel
  • Verwijdert olie-, vet- en roestvlekken
  • Poedervorm
  • Laagschuimende formule
  • Werkt snel
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
  • NTA-vrij
  • Nitrietvrij
  • Vrij van oplosmiddelen
Onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder, RM 63, 20kg
Onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder, RM 63, 20kg
Onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder, RM 63, 20kg
Onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder, RM 63, 20kg
Onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder, RM 63, 20kg
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Onderdelenreiniging