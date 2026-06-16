Onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder, RM 63, 20kg
Verwijderthardnekkige vlekken zoals oliën, smeermiddelen, roet, ... Reinigt onderdelen die niet gevoelig zijn voor alkali, zoals motoren, versnellingsbakken, kleine hardware, gietstukken, …
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (kg)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|13,2
|Gewicht (kg)
|20
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|20,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|750 x 450 x 120
Eigenschappen
- Zeer krachtige onderdelenreiniger en ontvettingsmiddel
- Verwijdert olie-, vet- en roestvlekken
- Poedervorm
- Laagschuimende formule
- Werkt snel
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
- Nitrietvrij
- Vrij van oplosmiddelen
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Onderdelenreiniging