CA 30 C Oppervlaktereiniger Eco!Perform, 1l
Universeel oppervlaktereinigingsconcentraat voor vloer en interieur. Droogt snel en streeploos ook op hoogglans oppervlakten. Met EU Eco-label.
Veelzijdig en hoog geconcentreerd: SurfacePro oppervlakte reiniger CA 30 C eco!perform biedt brede werkzaamheid tegen diverse vervuilingen en in verschillende toepassingsgebieden. Voor onderhoudsreiniging van harde, flexibele, water- en alcoholbestendige oppervlakken is het geschikt voor vochtig afnemen met de spray-/schuimmethode en voor nat moppen met de emmer. Het reinigingsmiddel verwijdert veilig en betrouwbaar voedselvlekken, vetvlekken, koffievlekken, schoenpoets, voetafdrukken en zelfs nicotinevlekken – met alleen een aangename citrusgeur als resultaat. Het niet-toxische hoge concentraat is ook zeer zuinig te doseren, droogt snel en laat geen strepen achter, zelfs niet op glanzende oppervlakken. SurfacePro CA 30 C eco!perform is gecertificeerd volgens het EU Ecolabel en heeft het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|12
|pH
|11
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|366 x 232 x 298
Eigenschappen
- Algemeen oppervlaktereinigingsconcentraat
- Verwijdert effectief voedselresten, vettig vuil, nicotineafzettingen, koffievlekken, schoensmeer, schoensporen, enz.
- Krachtige reinigingsactie op alle harde en veerkrachtige oppervlakken die bestand zijn tegen water en alcohol.
- Streepvrij, zelfs op glanzende oppervlakken
- Ook geschikt voor vloerreiniging
- Aangename, frisse geur van citroen
- Voorzien van het Europese Ecolabel
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Toepassingen
- Vloer- en oppervlaktereiniging