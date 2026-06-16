Veelzijdig en hoog geconcentreerd: SurfacePro oppervlakte reiniger CA 30 C eco!perform biedt brede werkzaamheid tegen diverse vervuilingen en in verschillende toepassingsgebieden. Voor onderhoudsreiniging van harde, flexibele, water- en alcoholbestendige oppervlakken is het geschikt voor vochtig afnemen met de spray-/schuimmethode en voor nat moppen met de emmer. Het reinigingsmiddel verwijdert veilig en betrouwbaar voedselvlekken, vetvlekken, koffievlekken, schoenpoets, voetafdrukken en zelfs nicotinevlekken – met alleen een aangename citrusgeur als resultaat. Het niet-toxische hoge concentraat is ook zeer zuinig te doseren, droogt snel en laat geen strepen achter, zelfs niet op glanzende oppervlakken. SurfacePro CA 30 C eco!perform is gecertificeerd volgens het EU Ecolabel en heeft het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen.