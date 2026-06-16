CA 30 C Oppervlaktereiniger Eco!Perform, 5l

Universeel oppervlaktereinigings-concentraat voor vloer en interieur. Droogt snel en streeploos, ook op hoogglans oppervlakten. Met EU eco label.

Veelzijdig en hoog geconcentreerd: SurfacePro oppervlakte reiniger CA 30 C eco!perform biedt brede werkzaamheid tegen diverse vervuilingen en in verschillende toepassingsgebieden. Voor onderhoudsreiniging van harde, flexibele, water- en alcoholbestendige oppervlakken is het geschikt voor vochtig afnemen met de spray-/schuimmethode en voor nat moppen met de emmer. Het reinigingsmiddel verwijdert veilig en betrouwbaar voedselvlekken, vetvlekken, koffievlekken, schoenpoets, voetafdrukken en zelfs nicotinevlekken – met alleen een aangename citrusgeur als resultaat. Het niet-toxische hoge concentraat is ook zeer zuinig te doseren, droogt snel en laat geen strepen achter, zelfs niet op glanzende oppervlakken. SurfacePro CA 30 C eco!perform is gecertificeerd volgens het EU Ecolabel en heeft het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 5
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 2
pH 11
Gewicht (kg) 5
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 192 x 145 x 248
Eigenschappen
  • Algemeen oppervlaktereinigingsconcentraat
  • Verwijdert effectief voedselresten, vettig vuil, nicotineafzettingen, koffievlekken, schoensmeer, schoensporen, enz.
  • Krachtige reinigingsactie op alle harde en veerkrachtige oppervlakken die bestand zijn tegen water en alcohol.
  • Streepvrij, zelfs op glanzende oppervlakken
  • Ook geschikt voor vloerreiniging
  • Aangename, frisse geur van citroen
  • Voorzien van het Europese Ecolabel
CA 30 C Oppervlaktereiniger Eco!Perform, 5l
CA 30 C Oppervlaktereiniger Eco!Perform, 5l
CA 30 C Oppervlaktereiniger Eco!Perform, 5l
CA 30 C Oppervlaktereiniger Eco!Perform, 5l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Toepassingen
  • Vloer- en oppervlaktereiniging
Toebehoren