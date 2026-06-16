CA 10 C basisreiniger sanitair, eco!perform, 5l
Actief, viscoos basisreinigingsconcentraat met frisse geur voor de handmatige reiniging van verontreinigde sanitairoppervlakken. Ontwikkeld met een speciale gelformule, voor een betere hechting op verticale oppervlakken, bv. in toiletten en urinoirs.
Dankzij de viskeuze consistentie hecht de SanitPro WC en Deep Cleaner CA 10 C eco!perform van Kärcher ook goed op verticale oppervlakken van toiletten en urinoirs, wat zorgt voor langere inwerktijden en betere reinigingsresultaten. Het reinigingsconcentraat wordt in onverdunde vorm gebruikt voor handmatige onderhoudsreiniging in toiletten en urinoirs en in verdunde vorm op vloeren en oppervlakken. De functionele dop maakt het gemakkelijk in gebruik, het actief reinigende citroenzuur is zeer effectief en laat een aangename citrusgeur achter. Het verwijdert minerale vervuiling zoals kalkresten, kalkzeep, urineschaal en typische organische vervuiling in toiletten, evenals vet- en zeepresten, snel, betrouwbaar en dankzij de duurzame formule op een uiterst milieuvriendelijke manier. Bovendien is de SanitPro WC en Deep Cleaner CA 10 C eco!perform gecertificeerd volgens de strikte eisen van het EU Ecolabel en heeft het het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|5
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|2
|pH
|2
|Gewicht (kg)
|5,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|192 x 145 x 248
Eigenschappen
- Krachtig sanitair diepreinigingsmiddel.
- Verwijdert hardnekkige kalk- en urineafzettingen, zeepresten, vet en hakvlekken.
- Met gel-formule voor betere hechting aan verticale oppervlakken.
- Gereinigde oppervlakken drogen streepvrij.
- Zachte reiniging
- Aangenaam frisse geur
- Voorzien van het Europese Ecolabel
- Eenvoudige reiniging Vergemakkelijkt reinigen in de volgende.
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Sanitaire ruimtes