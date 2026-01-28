Dankzij de viskeuze consistentie hecht de SanitPro WC en Deep Cleaner CA 10 C eco!perform van Kärcher ook goed op verticale oppervlakken van toiletten en urinoirs, wat zorgt voor langere inwerktijden en betere reinigingsresultaten. Het reinigingsconcentraat wordt in onverdunde vorm gebruikt voor handmatige onderhoudsreiniging in toiletten en urinoirs en in verdunde vorm op vloeren en oppervlakken. De functionele dop maakt het gemakkelijk in gebruik, het actief reinigende citroenzuur is zeer effectief en laat een aangename citrusgeur achter. Het verwijdert minerale vervuiling zoals kalkresten, kalkzeep, urineschaal en typische organische vervuiling in toiletten, evenals vet- en zeepresten, snel, betrouwbaar en dankzij de duurzame formule op een uiterst milieuvriendelijke manier. Bovendien is de SanitPro WC en Deep Cleaner CA 10 C eco!perform gecertificeerd volgens de strikte eisen van het EU Ecolabel en heeft het het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen.