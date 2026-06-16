Dankzij een baanbrekende en milieuvriendelijke zuurcombinatie van methaanzuur en citroenzuur is de gebruiksklare SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform van Kärcher de ideale keuze voor snelle en grondige sanitaire reiniging. Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel, dat is onderscheiden met het EU Ecolabel en het Oostenrijkse Ecolabel, verwijdert moeiteloos kalkresten, kalkzeep en urineschaal, evenals lichte vervuiling door zeepresten en organisch materiaal. Ontwikkeld voor handmatig vochtige reiniging met de spraymethode en zeer gemakkelijk in gebruik, is de gebruiksklare sanitaire reiniger zowel zacht als grondig bij het reinigen van alle typische keramische, roestvrijstalen, verchroomde, glazen en plastic oppervlakken. Het droogt snel en zonder strepen en laat een aangename frisse citrusgeur achter. SanitPro CA 20 R eco!perform is ook verkrijgbaar in een praktische en navulbare herbruikbare fles van 0,5 liter, die bovendien geschikt is voor toepassing met de hoogwaardige herbruikbare 2-in-1 schuimsproeikop van Kärcher.