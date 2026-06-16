SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
Klaar-voor-gebruik sanitaire reiniger met een baanbrekende zuurcombinatie. Extra krachtige reiniging, maar milieuvriendelijk. Met EU Ecolabel-certificering.
Dankzij een baanbrekende en milieuvriendelijke zuurcombinatie van methaanzuur en citroenzuur is de gebruiksklare SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform van Kärcher de ideale keuze voor snelle en grondige sanitaire reiniging. Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel, dat is onderscheiden met het EU Ecolabel en het Oostenrijkse Ecolabel, verwijdert moeiteloos kalkresten, kalkzeep en urineschaal, evenals lichte vervuiling door zeepresten en organisch materiaal. Ontwikkeld voor handmatig vochtige reiniging met de spraymethode en zeer gemakkelijk in gebruik, is de gebruiksklare sanitaire reiniger zowel zacht als grondig bij het reinigen van alle typische keramische, roestvrijstalen, verchroomde, glazen en plastic oppervlakken. Het droogt snel en zonder strepen en laat een aangename frisse citrusgeur achter. SanitPro CA 20 R eco!perform is ook verkrijgbaar in een praktische en navulbare herbruikbare fles van 0,5 liter, die bovendien geschikt is voor toepassing met de hoogwaardige herbruikbare 2-in-1 schuimsproeikop van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|0,5
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|12
|pH
|2
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|302 x 187 x 244
Eigenschappen
- Klaar voor gebruik sanitair dagelijks reinigingsmiddel.
- Verwijdert kalkaanslag, zeep- en urinevlekken en andere vervuiling die typisch is voor het sanitaire gebied.
- Ontworpen voor krachtige reinigingsactie.
- Gereinigde oppervlakken drogen streepvrij.
- Eenvoudige reiniging Vergemakkelijkt reinigen in de volgende.
- Lichtgewicht, ergonomische 500 ml sprayfles met professionele sproeier met schuimmondstuk.
- Herbruikbare professionele sproeier voor minder afval.
- Aangenaam frisse geur
- Voorzien van het Europese Ecolabel
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
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Toepassingen
- Sanitaire ruimtes