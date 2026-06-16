CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Reinigingsactief droogschuim CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol RM 768 OA met ontgeurder. Met Encapsulation-technologie: vuil wordt ingekapseld en bij de volgende onderhoudsreiniging opgezogen.
Verwijdert moeiteloos en betrouwbaar alle olie-, vet- en minerale vervuiling tijdens tussenreiniging van textiele vloerbedekkingen gemaakt van natuurlijke of synthetische vezels: de vloeibare Woolsafe-gecertificeerde CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA. Ideaal voor schoonmaakbedrijven die snelle en effectieve schoonmaakresultaten waarderen met zeer korte droogtijden. Deze tussenreiniger is perfect voor gebruik met tapijtreinigers met borstels of padsystemen in de tijdbesparende één-stap methode. Dankzij de innovatieve iCapsol-technologie wordt het vuil ingekapseld, waardoor het kristalliseert tijdens het drogen en daarna gemakkelijk kan worden opgezogen. De geïntegreerde geurverwijderaar elimineert ook effectief onaangename geuren zoals tabaksrook, zweet of urine. Bovendien is de CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA direct klaar voor gebruik. Het is ook fosfaatvrij, voorkomt snelle hervervuiling en laat een aangename frisse geur achter.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|6
|Gewicht (kg)
|10,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 190 x 307
Eigenschappen
- Met geïntegreerde geurverwijderaar. Elimineert effectief onaangename geuren zoals zweet, urine, nicotine, enz.
- Zeer korte droogtijd (slechts 20-120 minuten).
- iCapsol-technologie: geen spoeling vereist, dus oppervlakken zijn snel weer droog
- Verwijdert olie-, vet- en mineraalvlekken
- Ideaal voor tapijtreinigers met borstel- of padsysteem
- Zachte reiniging
- Vrij van bleekmiddelen
- Verbetert de hygiëne van de vloer
- Aangenaam frisse geur
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P302 + P352b BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Textieloppervlakken