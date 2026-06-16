Verwijdert moeiteloos en betrouwbaar alle olie-, vet- en minerale vervuiling tijdens tussenreiniging van textiele vloerbedekkingen gemaakt van natuurlijke of synthetische vezels: de vloeibare Woolsafe-gecertificeerde CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA. Ideaal voor schoonmaakbedrijven die snelle en effectieve schoonmaakresultaten waarderen met zeer korte droogtijden. Deze tussenreiniger is perfect voor gebruik met tapijtreinigers met borstels of padsystemen in de tijdbesparende één-stap methode. Dankzij de innovatieve iCapsol-technologie wordt het vuil ingekapseld, waardoor het kristalliseert tijdens het drogen en daarna gemakkelijk kan worden opgezogen. De geïntegreerde geurverwijderaar elimineert ook effectief onaangename geuren zoals tabaksrook, zweet of urine. Bovendien is de CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA direct klaar voor gebruik. Het is ook fosfaatvrij, voorkomt snelle hervervuiling en laat een aangename frisse geur achter.