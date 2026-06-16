CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, tabletten, 200Tabletten
Diep reinigende tabletten in wateroplosbare film. Met iCapsol-technologie voor sproei-extractie zonder naspoelen. Geschikt voor alle soorten textiele vloerbedekkingen (inclusief wolvezels).
De CarpetPro Cleaner iCapsol, tablet RM 760 zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten met bijzonder korte droogtijden dankzij innovatieve iCapsol-technologie. De oplosbare tabletten zijn individueel verpakt in een handige, in water oplosbare folie, waardoor het heel eenvoudig is om de juiste hoeveelheid te doseren en ze veilig te gebruiken. De krachtige dieptereiniger voor sproei-extractie met onze Puzzi sproei-extractiereinigers en tapijtreinigingsmachines verwijdert betrouwbaar zelfs zware olie-, vet- en op mineralen gebaseerde vervuiling. Spoelen is niet nodig, omdat de innovatieve, tijdbesparende (en kostenbesparende) iCapsol-technologie letterlijk het vuil inkapselt bij het reinigen van textiele vloerbedekkingen, zodat het kristalliseert bij het drogen en vervolgens eenvoudig kan worden opgezogen met een stofzuigborstel zonder spoelen. De fosfaatvrije CarpetPro Cleaner iCapsol, tablet RM 760 heeft het Woolsafe-certificaat, wat betekent dat het geschikt is voor vloerbedekkingen gemaakt van zowel synthetische als natuurlijke vezels.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (Tabletten)
|200
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|8,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,7
Eigenschappen
- Effectieve dieptereiniger voor de sproei-extractie van textiele vloerbedekkingen en bekleding
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- iCapsol-technologie: geen spoeling vereist, dus oppervlakken zijn snel weer droog
- Kortere droogtijd
- Huidbescherming dankzij de enkele verpakking van de reinigingstabletten
- Oplosbare tabletten in een wateroplosbare film die reiniging bevordert
- Zachte reiniging
- Actieve reiniging bij elke temperatuur
- Vrij van bleekmiddelen
- Verbetert de hygiëne van de vloer
- Aangenaam frisse geur
- Tabletvorm
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Voorbereiding van de wagen
- Textieloppervlakken