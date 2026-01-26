CarpetPro universele vlekverwijderaar RM 769, 500ml
Universeel vlekverwijderaar voor het verwijderen van zware niet-wateroplosbare vervuiling van alle oplosmiddelbestendige textiele en niet-textiele oppervlakken.
Veelzijdige en niet-giftige Universele Vlekkenverwijderaar RM 769. De oplosmiddelhoudende vlekkenverwijderaar is geschikt voor het verwijderen van vlekken op alle textiele vloerbedekkingen en bekleding, evenals voor tussentijdse en dieptereiniging op oplosmiddelbestendige harde oppervlakken, zoals deuren, bureaus en andere armaturen. De krachtige en ultrasneldrogende vlekkenverwijderaar verwijdert betrouwbaar hardnekkige, niet-wateroplosbare vlekken zoals olie, teer, schoensmeer, lijm of inkt en maakt indruk met zeer goede reinigingsresultaten en een hoge gebruikersveiligheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|500
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
Videos
Toepassingen
- Voorbereiding van de wagen
- Textiel- en oppervlaktereiniging