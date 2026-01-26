Veelzijdige en niet-giftige Universele Vlekkenverwijderaar RM 769. De oplosmiddelhoudende vlekkenverwijderaar is geschikt voor het verwijderen van vlekken op alle textiele vloerbedekkingen en bekleding, evenals voor tussentijdse en dieptereiniging op oplosmiddelbestendige harde oppervlakken, zoals deuren, bureaus en andere armaturen. De krachtige en ultrasneldrogende vlekkenverwijderaar verwijdert betrouwbaar hardnekkige, niet-wateroplosbare vlekken zoals olie, teer, schoensmeer, lijm of inkt en maakt indruk met zeer goede reinigingsresultaten en een hoge gebruikersveiligheid.