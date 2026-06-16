De vloeibare dieptereiniger verwijdert olie-, vet- en minerale vlekken van tapijten en gestoffeerde meubels van synthetische en natuurlijke vezels net zo effectief als conventionele reinigingsmiddelen. Het is geschikt voor sproei-extractie machines zoals de Puzzi en BRC. Dankzij de iCapsol-technologie wordt vuil ingekapseld, kristalliseert het tijdens het drogen en kan het eenvoudig worden opgezogen. Spoelen is niet nodig, wat tijd bespaart en het vocht vermindert, zodat tapijten sneller droog genoeg zijn om op te lopen. De WoolSafe-certificering bevestigt de geschiktheid voor delicate natuurlijke vezels zoals zuivere scheerwol en schapenwol. Een geïntegreerde geurabsorbeerder elimineert onaangename geuren en zorgt voor een frisse geur. De Natural Cleaner iCapsol RM 764N OA is gemaakt van meer dan 99% natuurlijke ingrediënten met oppervlakteactieve stoffen die zijn afgeleid van tarwezemelen en maïs, die worden gewonnen uit afvalproducten van de voedingsindustrie. Het is vrij van minerale oliën, microplastics, kleurstoffen, siliconenolie en fosfaten. De Natural Cleaner is niet gevaarlijk en vormt geen gevaarlijke stof, wat zorgt voor eenvoudige opslag en kosteneffectieve verzending.