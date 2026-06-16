De veelzijdigheid en reinigingskracht maken het de ideale keuze voor professionele reiniging van alle textiele, veerkrachtige en harde vloerbedekkingen: de oppervlakte-actieve stofvrije Universal Cleaner RM 770 van Kärcher. Krachtig genoeg om olie, vet en op mineralen gebaseerd vuil te verwijderen, terwijl de oppervlakte-actieve stofvrije formulering effectief hervervuiling op textiele oppervlakken en microporeuze stenen en keramische tegels vermindert. De oplosmiddelvrije, enzymvrije reiniger kan worden gebruikt voor alles, van sproei-extractie met onze Puzzi sproei-extractiemachines tot reinigingstoepassingen met schrobzuigmachines en tapijtreinigingsmachines en zelfs handmatig onderhoud. De weinige schuimende eigenschappen zorgen voor bijzonder efficiënt gebruik van het tankvolume van de machines. Schoonmaakbedrijven profiteren ook van een bijzonder hoog niveau van gebruikersveiligheid, aangezien de oppervlakte-actieve stofvrije Universal Cleaner, RM 770 volledig niet-giftig is.