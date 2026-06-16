RM 770 Universele reiniger, vrij van tensiden, 1l
Oppervlakte-actieve stofvrije Universele Reiniger voor alle textiele, veerkrachtige en harde vloerbedekkingen. Lost olie, vet en op mineralen gebaseerd vuil op en vermindert hervervuiling.
De veelzijdigheid en reinigingskracht maken het de ideale keuze voor professionele reiniging van alle textiele, veerkrachtige en harde vloerbedekkingen: de oppervlakte-actieve stofvrije Universal Cleaner RM 770 van Kärcher. Krachtig genoeg om olie, vet en op mineralen gebaseerd vuil te verwijderen, terwijl de oppervlakte-actieve stofvrije formulering effectief hervervuiling op textiele oppervlakken en microporeuze stenen en keramische tegels vermindert. De oplosmiddelvrije, enzymvrije reiniger kan worden gebruikt voor alles, van sproei-extractie met onze Puzzi sproei-extractiemachines tot reinigingstoepassingen met schrobzuigmachines en tapijtreinigingsmachines en zelfs handmatig onderhoud. De weinige schuimende eigenschappen zorgen voor bijzonder efficiënt gebruik van het tankvolume van de machines. Schoonmaakbedrijven profiteren ook van een bijzonder hoog niveau van gebruikersveiligheid, aangezien de oppervlakte-actieve stofvrije Universal Cleaner, RM 770 volledig niet-giftig is.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|12
|pH
|9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
Eigenschappen
- Krachtige universele reiniger voor tussentijdse reiniging, tensidevrij
- Verwijdert olie-, vet- en mineraalvlekken
- Geschikt voor alle textielsoorten, veerkrachtige en harde vloeren, en plafonds en wanden.
- Objecten worden na reiniging minder snel vuil
- Vrij van tensiden, oplosmiddelen en enzymen
- Laagschuimende formule
- Zachte reiniging
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Voorbereiding van de wagen
- Textieloppervlakken
- Oppervlaktereiniging
- Vloerreiniging