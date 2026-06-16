Allround basisreiniger RM 754, 10l

Krachtige stripper voor het verwijderen van glans-, was- en polymeerlagen. Ook geschikt voor het reinigen van industrievloeren. Geen tijdrovend naspoelen meer nodig.

De op solvent gebaseerde FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754 is de ideale schoonmaakoplossing voor het verwijderen van polymeren en waslagen van alkaligevoelige vloeren, zoals linoleumvloeren, en is ook geschikt voor het verwijderen van coatings van alkalibestendige oppervlakken, zoals PVC-vloeren. FloorPro RM 754 kan ook worden gebruikt op ESD-vloeren en is bedoeld voor mechanische toepassing met eenschijfsmachines en schrobzuigers. Dankzij de bijzonder laag-schuimende formule wordt een zeer efficiënte benutting van het tankvolume mogelijk, wat zorgt voor langere reinigingssessies. pH-neutraal bij toepassing, valt het coatingverwijderingsmiddel op door uitstekende materiaalcompatibiliteit en is het ook geschikt voor gebruik in olieafscheiders.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 10,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 11,2
Eigenschappen
  • Krachtig en grondig reinigingsmiddel voor verwijderen van beschermlagen en vuil.
  • Verwijdert hardnekkige was- en polymeercoatings.
  • Verwijdert olie-, vet- en mineraalvlekken
  • Universeel inzetbaar
  • Breed scala aan toepassingen: kan worden gebruikt voor alle waterbestendige, alkaligevoelige (bijv. linoleum) en alkalibestendige (bijv. PVC) oppervlakken.
  • Uitstekende materiaalcompatibiliteit
  • Lage pH in toepassingsconcentratie
  • Niet nodig om na te spoelen
  • Ook geschikt voor onderhoudsreiniging.
  • Veilig en gemakkelijk te gebruiken.
  • Aangename, frisse geur van citroen
  • Laagschuimende formule
Allround basisreiniger RM 754, 10l
Allround basisreiniger RM 754, 10l
Allround basisreiniger RM 754, 10l
Allround basisreiniger RM 754, 10l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
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