FloorPro Deep Cleaner, zuur, RM 751, 10l
Zure diepreiniger voor handmatige en mechanische sanitaire en gebouwreiniging. Verwijdert effectief kalkaanslag, kalkhoudende afzettingen, roest, melksteen, urinevlekken en cementsluier.
Krachtige, bijzonder laag-schuimende en daardoor ideaal voor gebruik met schrobzuigers: de FloorPro Deep Cleaner, zuur RM 751 van Kärcher. Gebaseerd op sulfaminezuur, verwijdert dit reinigingsmiddel voor mechanische en handmatige diepreiniging effectief kalkaanslag, kalkhoudende afzettingen, roest, melksteen, urine en cementsluier van alle zuurvaste oppervlakken zoals keramische tegels, sanitaire voorzieningen en metaal. FloorPro Deep Cleaner RM 751 is daarom de ideale oplossing voor zwembaden en voor dieptereiniging na bouwprojecten. Met zijn geïntegreerde corrosiebescherming en gemakkelijk scheidbare eigenschappen is de diepreiniger ook ideaal voor gebruik in industriële omgevingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|0,7
|Gewicht (kg)
|10,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 188 x 307
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- B 110 R Bc + R75 +Dose +SSD
- B 110 R Bc +D75 +Dose+SSD
- B 110 R Bc Dose +D75
- B 110 R Bp +R75
- B 110 R Bp Classic +D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose
- B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
- B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah +R75 +Dose
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 200 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I Diesel
- B 300 R I Lpg
- B 50 W Bp +D60 +Dose +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li-Ion +D51 +Dose +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li-Ion +R55 +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li-Ion + D60, Fast Charger, Dose, Rinse , Autofill
- B 80 W
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- B 110 R Bc Dose +R75
- ECO!Mop rood 40cm
- Katoenen dweilmop 40cm
- Microvezel mop korte vezel, 40cm
- Microvezelmop 40cm
- Rode klittenmop van microvezel met lussen, 40 cm
- Ultrasafe vlakmop, pocker-systeem, blauw, 40 cm
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+R75
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Adv + R 90
- B 200 R Bp + D 75
- B 200 R Bp + D 90
- B 200 R Bp + R 75
- B 200 R Bp + R 90
- B 250 + D 100
- B 250 + R 100
- B 250 R + R 120
- B 40 C Ep + D 51
- B 40 W Bp D 51
- B 40 W Bp Dose D 51
- B 40 W Bp R 55
- B 60 W Bp D65 + Dose + Rinse + Autofill +V900
- B 60 W Bp DOSE met discborstels
- B 60 W Bp DOSE met walsborstels
- B 60 W Bp Pack 170 Ah +R65 +Dose +Autofill +Rinse +V900
- B 60 W Bp Pack 170Ah +D65 +Dose +Autofill +Rinse +V900
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp R65 +DOSE +Autofill +Rinse +V900
- B 60/10 C
- B 60WBpPack+R65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 30/4 C Bp Pack *EU
- BD 80/100 W Bp Classic Fleet
- BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C I Adv
- BR 45/22 C Bp Pack
- Schrob-/zuigmachine B 250 R I + R 100
Toepassingen
- Reiniging na bouwwerkzaamheden
- Vloerreiniging