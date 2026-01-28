FloorPro Deep Cleaner, zuur, RM 751, 10l

Zure diepreiniger voor handmatige en mechanische sanitaire en gebouwreiniging. Verwijdert effectief kalkaanslag, kalkhoudende afzettingen, roest, melksteen, urinevlekken en cementsluier.

Krachtige, bijzonder laag-schuimende en daardoor ideaal voor gebruik met schrobzuigers: de FloorPro Deep Cleaner, zuur RM 751 van Kärcher. Gebaseerd op sulfaminezuur, verwijdert dit reinigingsmiddel voor mechanische en handmatige diepreiniging effectief kalkaanslag, kalkhoudende afzettingen, roest, melksteen, urine en cementsluier van alle zuurvaste oppervlakken zoals keramische tegels, sanitaire voorzieningen en metaal. FloorPro Deep Cleaner RM 751 is daarom de ideale oplossing voor zwembaden en voor dieptereiniging na bouwprojecten. Met zijn geïntegreerde corrosiebescherming en gemakkelijk scheidbare eigenschappen is de diepreiniger ook ideaal voor gebruik in industriële omgevingen.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 0,7
Gewicht (kg) 10,9
Gewicht (incl. doos) (kg) 11,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 230 x 188 x 307
Toepassingen
  • Reiniging na bouwwerkzaamheden
  • Vloerreiniging
