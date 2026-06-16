Reinigt intensief, onderhoudt en beschermt tevens effectief tegen corrosie: de FloorPro Escalator Cleaner RM 758, neutraal, met geïntegreerde corrosiebescherming van Kärcher voor roltrappen en rolpaden van fabrikanten zoals KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI of TOSHIBA. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met onze BR 47/35 Esc roltrapreinigingsmachine, is de laag-schuimende intensieve reiniger ook ideaal voor dieptereiniging van harde oppervlakken met de één-stap methode met een schrobzuiger. De neutrale formulering is uiterst zacht voor materialen maar krachtig tegen vuil, en verwijdert betrouwbaar vet, olie en minerale vervuiling. De FloorPro Escalator Cleaner RM 758 is ook geschikt voor gebruik in olieafscheiders.