Rolltrappenreiniger, neutraal, RM 758, 20l
Intensieve reiniger voor harde oppervlakken. Verwijdert vet, olie en minerale vervuiling van roltrappen en rolpaden. Bevat corrosiebescherming voor de machine en materialen.
Reinigt intensief, onderhoudt en beschermt tevens effectief tegen corrosie: de FloorPro Escalator Cleaner RM 758, neutraal, met geïntegreerde corrosiebescherming van Kärcher voor roltrappen en rolpaden van fabrikanten zoals KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI of TOSHIBA. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met onze BR 47/35 Esc roltrapreinigingsmachine, is de laag-schuimende intensieve reiniger ook ideaal voor dieptereiniging van harde oppervlakken met de één-stap methode met een schrobzuiger. De neutrale formulering is uiterst zacht voor materialen maar krachtig tegen vuil, en verwijdert betrouwbaar vet, olie en minerale vervuiling. De FloorPro Escalator Cleaner RM 758 is ook geschikt voor gebruik in olieafscheiders.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|7
|Gewicht (kg)
|20
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|21,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|280 x 250 x 430
Eigenschappen
- Speciale reiniger voor alle roltrappen en rolpaden
- Verwijdert olie-, vet- en mineraalvlekken
- Zeer mild voor oppervlakken dankzij neutrale formule
- Met corrosiebeschermend additief voor apparaat en roltrap/-pad.
- Ideaal voor gebruik met de Kärcher roltrappenreiniger
- Laagschuimende formule
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
- Fosfaatvrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Toepassingen
- Roltrappen/rolpaden