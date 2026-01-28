Ideaal voor tussenreiniging van kalkhoudende vloeren met eenschijfsmachines en sproeiers: de vloeibare FloorPro Crystallising Agent RM 749 van Kärcher. Het sterk zure middel voor droge kristallisatie lost het gebonden calciumcarbonaat van de toplaag van vloeren van marmer, terrazzo of kunststeen op. In combinatie met de mechanische vloerreinigingsmachine resulteert dit in chemische en mechanische verdichting en de daaropvolgende verharden van het oppervlak. Doffe en matte vloeren worden glanzende vloeren die ook harder en duurzamer zijn. Hervervuiling wordt verminderd, wat het onderhoud vergemakkelijkt.