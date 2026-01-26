De perfecte keuze voor schoonmaakdiensten voor de dieptereiniging van doffe en futloze kalkhoudende vloeren, bijvoorbeeld van marmer, terrazzo of kunststeen: het poedervormige FloorPro RM 775 hoogglans kristallisatie middel van Kärcher. Het sterk zure middel voor natte kristallisatie lost het gebonden calciumcarbonaat van de toplaag op. In combinatie met de eenschijfsmachine resulteert dit in chemische en mechanische verdichting en daaropvolgende verharding van het oppervlak. De nu hoogglanzende vloer wordt harder en duurzamer in het algemeen. Het kristallisatie middel vermindert ook hervervuiling en maakt het daaropvolgende onderhoud gemakkelijker.