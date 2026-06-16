FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
Materiaalveilige vloerreiniger voor handmatige toepassing op alle harde en flexibele vloeroppervlakken. Ook geschikt voor hoogglansoppervlakken en interieurobjecten. Met EU eco label.
Dankzij de bijzonder milieuvriendelijke en gebruiksvriendelijke samenstelling valt de hooggeconcentreerde en niet-giftige FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform van Kärcher op door zijn milde maar effectieve reinigingskracht, hoge efficiëntie en brede toepassingsmogelijkheden. De aangenaam citroenachtige vloerenreiniger is over het algemeen geschikt voor alle water- en alcoholbestendige oppervlakken – inclusief ESD-vloeren en vloerbedekkingen van kalkhoudende zachte stenen zoals marmer. Het verwijdert betrouwbaar voetafdrukken, stof, vervuiling door emissies en lichte vetresten. Het extra laag-schuimende schoonmaakmiddel is ontworpen voor zowel handmatige als machinale onderhoudsreiniging met een schrobzuiger. De duurzame FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform is gecertificeerd volgens de strikte eisen van het EU Ecolabel en heeft het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|12
|pH
|8
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|366 x 232 x 298
Eigenschappen
- Universeel vloerreinigingsconcentraat
- Verwijdert schoensporen, stof, uitstootvervuiling
- Krachtige reinigingsactie op alle harde en veerkrachtige oppervlakken die bestand zijn tegen water en alcohol.
- Streepvrij, zelfs op glanzende oppervlakken
- Ook geschikt voor het reinigen van meubels en andere inrichting
- Biedt langdurige bescherming tegen vuil.
- Aangename, frisse geur van citroen
- Voorzien van het Europese Ecolabel
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- B 110 R Bc + R75 +Dose +SSD
- B 110 R Bc +D75 +Dose+SSD
- B 110 R Bc Dose +D75
- B 110 R Bp +R75
- B 110 R Bp Classic +D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose
- B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
- B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah +R75 +Dose
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 200 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I Diesel
- B 300 R I Lpg
- B 50 W Bp +D60 +Dose +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li-Ion +D51 +Dose +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li-Ion +R55 +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li-Ion + D60, Fast Charger, Dose, Rinse , Autofill
- B 80 W
- B 80 W Bp+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+AF
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 C Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Blauwe kortvezel microvezel klittenbandmop, 60 cm
- B 110 R Bc Dose +R75
- ECO!Mop blauw, 40cm
- ECO!Mop rood 40cm
- Katoenen dweilmop 40cm
- Kentucky dweil 400 g
- Kortvezel microvezel klittenbandmop, 40 cm
- Microvezel mop Basic, wit, 40cm
- Microvezel mop korte vezel tab schuurpapier 40cm
- Microvezel mop korte vezel, 40cm
- Microvezel mop met korte vezels, flap, 40 cm
- Microvezelmop 40cm
- Rode klittenmop van microvezel met lussen, 40 cm
- Ultrasafe vlakmop, pocker-systeem, blauw, 40 cm
- Velcro dweil katoen 40cm
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+R75
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Adv + R 90
- B 200 R Bp + D 75
- B 200 R Bp + D 90
- B 200 R Bp + R 75
- B 200 R Bp + R 90
- B 250 + D 100
- B 250 + R 100
- B 250 R + R 120
- B 40 C Ep + D 51
- B 40 W Bp D 51
- B 40 W Bp Dose D 51
- B 40 W Bp R 55
- B 60 W Bp D65 + Dose + Rinse + Autofill +V900
- B 60 W Bp DOSE met discborstels
- B 60 W Bp DOSE met walsborstels
- B 60 W Bp Pack 170 Ah +R65 +Dose +Autofill +Rinse +V900
- B 60 W Bp Pack 170Ah +D65 +Dose +Autofill +Rinse +V900
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp R65 +DOSE +Autofill +Rinse +V900
- B 60/10 C
- B 60WBpPack+R65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 30/4 C Bp Pack *EU
- BD 80/100 W Bp Classic Fleet
- BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C I Adv
- BR 45/22 C Bp Pack
- Schrob-/zuigmachine B 250 R I + R 100
Toepassingen
- Vloer- en oppervlaktereiniging