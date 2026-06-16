FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l

Materiaalveilige vloerreiniger voor handmatige toepassing op alle harde en flexibele vloeroppervlakken. Ook geschikt voor hoogglansoppervlakken en interieurobjecten. Met EU eco label.

Dankzij de bijzonder milieuvriendelijke en gebruiksvriendelijke samenstelling valt de hooggeconcentreerde en niet-giftige FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform van Kärcher op door zijn milde maar effectieve reinigingskracht, hoge efficiëntie en brede toepassingsmogelijkheden. De aangenaam citroenachtige vloerenreiniger is over het algemeen geschikt voor alle water- en alcoholbestendige oppervlakken – inclusief ESD-vloeren en vloerbedekkingen van kalkhoudende zachte stenen zoals marmer. Het verwijdert betrouwbaar voetafdrukken, stof, vervuiling door emissies en lichte vetresten. Het extra laag-schuimende schoonmaakmiddel is ontworpen voor zowel handmatige als machinale onderhoudsreiniging met een schrobzuiger. De duurzame FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform is gecertificeerd volgens de strikte eisen van het EU Ecolabel en heeft het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 12
pH 8
Gewicht (kg) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 366 x 232 x 298
Eigenschappen
  • Universeel vloerreinigingsconcentraat
  • Verwijdert schoensporen, stof, uitstootvervuiling
  • Krachtige reinigingsactie op alle harde en veerkrachtige oppervlakken die bestand zijn tegen water en alcohol.
  • Streepvrij, zelfs op glanzende oppervlakken
  • Ook geschikt voor het reinigen van meubels en andere inrichting
  • Biedt langdurige bescherming tegen vuil.
  • Aangename, frisse geur van citroen
  • Voorzien van het Europese Ecolabel
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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Toepassingen
  • Vloer- en oppervlaktereiniging
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