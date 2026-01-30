FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 10l

Ideaal voor fijne- en porseleine tegels. De oppervlakte-actieve stofvrije reiniger verwijdert vet, olie en minerale vervuiling zonder de antislip-eigenschappen van de tegels te beïnvloeden.

Of het nu gaat om onderhoudsreiniging of dieptereiniging: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 is altijd de optimale keuze voor ongeglazuurde, open-poreuze steengoedtegels. Het verwijdert moeiteloos vet, olie en minerale vervuiling, en de oppervlakte-actieve stof- en enzymvrije samenstelling voorkomt effectief snel weer vervuilen en zorgt voor een aangename, frisse geur. Het licht alkalische en laag-schuimende schoonmaakmiddel kan zowel handmatig als met een schrobzuiger worden gebruikt. Kärcher beveelt de één-stap methode aan voor onderhoudsreiniging en de twee-stap methode voor dieptereiniging. Professionals in de schoonmaakbranche profiteren ook van de hoge gebruikersveiligheid van de niet-giftige reiniger. Indien nodig is FloorPro RM 753 ook geschikt voor gebruik in olieafscheiders.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 10,5
Gewicht (kg) 11,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 12,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 230 x 188 x 307
Eigenschappen
  • Krachtige basisreiniger voor zwaar vervuilde fijne stenen tegels.
  • Verwijdert olie-, vet- en mineraalvlekken
  • Goede bevochtigingseigenschappen
  • Laagschuimende formule
  • Zeer effectief
  • Aangenaam frisse geur
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
  • NTA-vrij
  • Vrij van tensiden en enzymen
FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 10l
FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 10l
FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 10l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Vloerreiniging
Toebehoren