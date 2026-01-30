FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 10l
Ideaal voor fijne- en porseleine tegels. De oppervlakte-actieve stofvrije reiniger verwijdert vet, olie en minerale vervuiling zonder de antislip-eigenschappen van de tegels te beïnvloeden.
Of het nu gaat om onderhoudsreiniging of dieptereiniging: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 is altijd de optimale keuze voor ongeglazuurde, open-poreuze steengoedtegels. Het verwijdert moeiteloos vet, olie en minerale vervuiling, en de oppervlakte-actieve stof- en enzymvrije samenstelling voorkomt effectief snel weer vervuilen en zorgt voor een aangename, frisse geur. Het licht alkalische en laag-schuimende schoonmaakmiddel kan zowel handmatig als met een schrobzuiger worden gebruikt. Kärcher beveelt de één-stap methode aan voor onderhoudsreiniging en de twee-stap methode voor dieptereiniging. Professionals in de schoonmaakbranche profiteren ook van de hoge gebruikersveiligheid van de niet-giftige reiniger. Indien nodig is FloorPro RM 753 ook geschikt voor gebruik in olieafscheiders.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|10,5
|Gewicht (kg)
|11,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|12,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 188 x 307
Eigenschappen
- Krachtige basisreiniger voor zwaar vervuilde fijne stenen tegels.
- Verwijdert olie-, vet- en mineraalvlekken
- Goede bevochtigingseigenschappen
- Laagschuimende formule
- Zeer effectief
- Aangenaam frisse geur
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
- Vrij van tensiden en enzymen
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- B 110 R Bc + R75 +Dose +SSD
- B 110 R Bc +D75 +Dose+SSD
- B 110 R Bc Dose +D75
- B 110 R Bp +R75
- B 110 R Bp Classic +D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose
- B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
- B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah +R75 +Dose
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 200 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I Diesel
- B 300 R I Lpg
- B 50 W Bp +D60 +Dose +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li-Ion +D51 +Dose +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li-Ion +R55 +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li-Ion + D60, Fast Charger, Dose, Rinse , Autofill
- B 80 W
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Blauwe kortvezel microvezel klittenbandmop, 60 cm
- B 110 R Bc Dose +R75
- ECO!Mop blauw, 40cm
- Katoenen dweilmop 40cm
- Kentucky dweil 400 g
- Kentucky dweil met lint
- Kortvezel microvezel klittenbandmop, 40 cm
- Microvezel mop Basic, wit, 40cm
- Microvezel mop korte vezel tab schuurpapier 40cm
- Microvezel mop korte vezel, 40cm
- Microvezel mop met korte vezels, flap, 40 cm
- Microvezelmop 40cm
- SGV 8/5
- Ultrasafe vlakmop, pocker-systeem, blauw, 40 cm
- Velcro dweil katoen 40cm
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+R75
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Adv + R 90
- B 200 R Bp + D 75
- B 200 R Bp + D 90
- B 200 R Bp + R 75
- B 200 R Bp + R 90
- B 250 + D 100
- B 250 + R 100
- B 250 R + R 120
- B 40 C Ep + D 51
- B 40 W Bp D 51
- B 40 W Bp Dose D 51
- B 40 W Bp R 55
- B 60 W Bp D65 + Dose + Rinse + Autofill +V900
- B 60 W Bp DOSE met discborstels
- B 60 W Bp DOSE met walsborstels
- B 60 W Bp Pack 170 Ah +R65 +Dose +Autofill +Rinse +V900
- B 60 W Bp Pack 170Ah +D65 +Dose +Autofill +Rinse +V900
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp R65 +DOSE +Autofill +Rinse +V900
- B 60/10 C
- B 60WBpPack+R65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 30/4 C Bp Pack *EU
- BD 80/100 W Bp Classic Fleet
- BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C I Adv
- BR 45/22 C Bp Pack
- Schrob-/zuigmachine B 250 R I + R 100
Toepassingen
- Vloerreiniging